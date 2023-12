Projection d’un film en plein air sur la plage de Ouistreham Riva Bella Esplanade LOFI Ouistreham, 7 juin 2024 22:10, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

A l’occasion du 80ème anniversaire du Débarquement le R.A.R.E organise une projection en plein-air sur la plage de Ouistreham Riva Bella..

2024-06-07 22:10:00 fin : 2024-06-07 . .

Esplanade LOFI Poste de secours N ° 1 plage de Ouistreham Riva Bella

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



To mark the 80th anniversary of D-Day, R.A.R.E is organizing an open-air screening on the beach at Ouistreham Riva Bella.

Con motivo del 80º aniversario del Día D, R.A.R.E organiza una proyección al aire libre en la playa de Ouistreham Riva Bella.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Landung der Alliierten organisiert R.A.R.E. eine Open-Air-Vorführung am Strand von Ouistreham Riva Bella.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Caen la Mer