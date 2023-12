La Galerie Delobel présente « Aqua dolorosa » Esplanade Lofi Ouistreham Catégories d’Évènement: Calvados

Ouistreham La Galerie Delobel présente « Aqua dolorosa » Esplanade Lofi Ouistreham, 15 mars 2024, Ouistreham. Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-15 13:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00 De Pascal Minart. Une créations autour de la pollution des mers.

Atelier d’art pour enfant le 20 mars, à partir de 6 ans sur réservation.

Accueil de groupes le matin sur demande obligatoire..

De Pascal Minart. Une créations autour de la pollution des mers.

Atelier d’art pour enfant le 20 mars, à partir de 6 ans sur réservation.

Accueil de groupes le matin sur demande obligatoire.

De Pascal Minart. Une créations autour de la pollution des mers.

Atelier d’art pour enfant le 20 mars, à partir de 6 ans sur réservation.

Accueil de groupes le matin sur demande obligatoire. .

Esplanade Lofi Galerie d’art Delobel

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Ouistreham Autres Code postal 14150 Lieu Esplanade Lofi Adresse Esplanade Lofi Galerie d'art Delobel Ville Ouistreham Departement Calvados Lieu Ville Esplanade Lofi Ouistreham Latitude 49.2891095 Longitude -0.257889 latitude longitude 49.2891095;-0.257889

Esplanade Lofi Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/