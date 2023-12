La Galerie Delobel présente l’exposition de 3 artistes Esplanade Lofi Ouistreham, 23 février 2024, Ouistreham.

Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-23

fin : 2024-02-29

Au sein de la galerie Delobel venez découvrir ces trois artistes:Bea MadelenatCaroline Sudre Jacqueline Magnier

Ses œuvres seront de la peinture du tissage de la sculpture et de la poterie..

Esplanade Lofi La galerie DELOBEL

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



