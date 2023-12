Exposition avec les œuvres de 3 artistes normands Esplanade Lofi Ouistreham, 9 février 2024, Ouistreham.

Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-09

fin : 2024-02-15

L’association Vagues de nacre présente une exposition avec les œuvres de 3 artistes normands: Nathalie Curiel, Pauline Bailly et Marc Forest.

Nathalie Curiel est une céramiste d’origine vénézuélienne. Elle travaille avec des matières provenant d’Amérique du sud (graines, cuir , argent, corail). Son travail, souvent figuratif, évoque avec poésie et force, la figure féminine, s’inspirant de femmes parfois connues, comme Frida Khalo, ou bien des divinités inspirées par sa culture. Elle étoffe sa pratique de la céramique en 2010 en apprenant la technique du Raku. Elle est installée depuis 2015 à l’espace Yvonne Guégan à Caen.

Pauline Bailly peint exclusivement des portraits de «Femmes-Nuages». Son style pictural,

reconnaissable grâce aux cumulus qui remplacent les cheveux, a pour vocation de faire rêver le

spectateur, offrir un voyage apaisant à travers des émotions vives et poétiques.

L’artiste nous invite à naviguer la tête dans les nuages, une véritable balade onirique tout en douceur.

Marc Forest travaille le dessin sous différents formats et médiums, de l’art digital à l’encre sur papier en passant par des animations en live. Ses dessins imprimés en digigraphie, ont pour modèle ses prises de vues de paysages, ou des séquences de films existants qu’il apprécie, comme Alien par exemple.

Son approche du dessin est très spontanée, il offre également au spectateur une symbiose des couleurs et une maîtrise du cadrage qu’il tient de son appétence pour l’audiovisuel et le cinéma d’animation.

Esplanade Lofi Galerie d’art Delobel

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer