La galerie d’art Delobel présente Mon âme est sur la mer, une exposition d’Hervé COURAYE du PARC Esplanade Lofi Ouistreham, 15 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

«?Je choisis d’entrer dans la mer par les petits ruisseaux?» écrit Saint-François-d’Aquin. Que

L’humble ruisseau de mon odyssée marine vous entraine avec moi au gré des vents. J’ai le plaisir de vous proposer une pacifique armada de voiliers, de mers dans tous ses états. Seront présentés :

40 toiles acryliques à découvrir sans modération.

Livre de poésie et peinture (titre : L’extravagant coureur d’ombres)

4 romans: La Frégate de cristal – La lumineuse trace des ombres (tome 1 : L’enfant aux moines, tome 2 : Le geai du Val-Robin – La pureté de l’aube.

Vendredi 2023-12-15 fin : 2023-12-21 . .

Esplanade Lofi Galerie d’art Delobel

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



« I choose to enter the sea by the small streams » wrote Saint-François-d?Aquin. That

The humble stream of my marine odyssey carry you along with me on the winds. I’m delighted to offer you a peaceful armada of sailing ships, of seas in all their states. On display :

40 acrylic canvases to discover without moderation.

Book of poetry and painting (title: L?extravagant coureur d?ombres)

4 novels: La Frégate de cristal – La lumineuse trace des ombres (tome 1: L?enfant aux moines, tome 2: Le geai du Val-Robin – La pureté de l?aube

« Elijo entrar en el mar por los pequeños arroyos », escribió Saint-François-d’Aquin. En

Que la humilde corriente de mi odisea marina te lleve conmigo por los vientos. Me complace ofrecerle una armada pacífica de veleros y mares en todas sus formas. Se presentarán :

40 pinturas acrílicas para descubrir sin moderación.

Libro de poesía y pintura (título: L?extravagant coureur d?ombres)

4 novelas: La Frégate de cristal – La lumineuse trace des ombres (tomo 1: L?enfant aux moines, tome 2: Le geai du Val-Robin – La pureté de l?aube

« Ich entscheide mich dafür, durch die kleinen Bäche ins Meer zu gehen », schreibt der Heilige Franz von Aquin. Wie

Der bescheidene Bach meiner Meeresodyssee wird Sie mit mir durch die Winde ziehen. Ich freue mich, Ihnen eine friedliche Armada von Segelschiffen und Meeren in all ihren Zuständen vorzustellen. Es werden präsentiert:

40 Acrylgemälde, die Sie ohne Mäßigung entdecken können.

Buch über Poesie und Malerei (Titel: L’extravagant coureur d’ombres)

4 Romane: Die Kristallfregatte – Die leuchtende Spur der Schatten (Band 1: Das Kind der Mönche, Band 2: Der Eichelhäher von Val-Robin – Die Reinheit der Morgendämmerung)

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Caen la Mer