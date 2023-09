La galerie d’art Delobel présente une exposition de Joce Esplanade Lofi Ouistreham, 1 décembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Joce présentera en décembre une cinquantaine de tableaux récents de divers formats réalisés à l’huile ou à l’acrylique. Marines, Paysages, natures mortes dans un style figuratif contemporain.

Elle expose depuis une trentaine d’années dans différentes régions, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Vendée dont l’ile de Noirmoutier..

Vendredi 2023-12-01 fin : 2023-12-07 . .

Esplanade Lofi Galerie d’art Delobel

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



In December, Joce will present some fifty recent paintings in various formats, in oil or acrylic. Seascapes, landscapes, still lifes in a contemporary figurative style.

She has been exhibiting her work for some thirty years in various regions of France, including Normandy, Brittany, Pays de Loire and Vendée, including the island of Noirmoutier.

En diciembre, Joce expondrá una cincuentena de cuadros recientes en diversos formatos, al óleo o en acrílico. Marinas, paisajes, naturalezas muertas en un estilo figurativo contemporáneo.

Joce expone desde hace unos treinta años en varias regiones: Normandía, Bretaña, Países del Loira y Vendée, incluida la isla de Noirmoutier.

Joce wird im Dezember etwa fünfzig neue Bilder in verschiedenen Formaten in Öl oder Acryl ausstellen. Marines, Landschaften, Stillleben in einem zeitgenössischen figurativen Stil.

Sie stellt seit etwa dreißig Jahren in verschiedenen Regionen aus: Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Vendée, darunter auch die Insel Noirmoutier.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité