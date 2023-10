Longe côte rose Esplanade Lofi Ouistreham, 18 octobre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

La piscine aquabella vous propose une séance de longe côte au profit de la ligue contre le cancer.

Matériel obligatoire : combinaison + chaussons d’eau..

2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 15:30:00. .

Esplanade Lofi Piscine aquabella

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The aquabella pool offers you a longe côte session in aid of the league against cancer.

Equipment required: wetsuit + water shoes.

La piscina aquabella propone una sesión de longe côte a beneficio de la liga contra el cáncer.

Material necesario: traje de neopreno + zapatillas de agua.

Das Aquabella-Schwimmbad bietet Ihnen eine Longe-Côte-Sitzung zugunsten der Krebsliga an.

Obligatorische Ausrüstung: Neoprenanzug + Wasserschuhe.

Mise à jour le 2023-10-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité