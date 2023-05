La tournée Pitch Esplanade Lofi, 15 août 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

La tournée Pitch débarque à Ouistreham ! Venez profiter des animations et structures gonflables de 10h à 17h..

2023-08-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-15 17:00:00. .

Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The Pitch tour is coming to Ouistreham! Come and enjoy the animations and inflatable structures from 10am to 5pm.

¡La gira Pitch llega a Ouistreham! Ven a disfrutar del entretenimiento y de las estructuras hinchables de 10:00 a 17:00.

Die Pitch-Tour kommt nach Ouistreham! Kommen Sie und genießen Sie die Animationen und aufblasbaren Strukturen von 10 bis 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité