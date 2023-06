La tournée Coca-Cola Esplanade Lofi Ouistreham, 10 août 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Au programme : un photocall pour partager ses souvenirs, au format print ou digital, des géofilters Snapchat, un desk DJ et des blind tests pour remporter de nombreux goodies….

2023-08-10 à 12:00:00 ; fin : 2023-08-10 18:00:00. .

Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



On the program: a photocall to share your memories, in print or digital format, Snapchat geofilters, a DJ desk and blind tests to win lots of goodies…

En el programa: un photocall para compartir tus recuerdos, en formato impreso o digital, geofiltros de Snapchat, una mesa de DJ y pruebas a ciegas para ganar muchos regalos…

Auf dem Programm stehen: ein Photocall, um seine Erinnerungen zu teilen, im Print- oder Digitalformat, Snapchat-Geofilter, ein DJ-Desk und Blind Tests, bei denen man zahlreiche Goodies gewinnen kann…

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité