La nuit du handicap Esplanade Lofi Ouistreham, 10 juin 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Ce grand évènement rassemblera toutes les personnes volontaires, valides, en situation de handicap sous toutes ses formes, sans exclusions, pour une soirée unique en son genre, festive et gratuite.

Au programme de cette soirée : djembe, fabrication d’instruments, ballade en vélo-pousseur, présentation de chiens accompagnateurs, démonstration de vélos adaptés, art floral, chants, jeux et animations, etc..

2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 22:00:00. .

Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



This great event will bring together all the volunteers, able-bodied, in situation of handicap in all its forms, without exclusions, for a unique evening, festive and free.

On the program for this evening: djembe, instrument making, pusher bike ride, presentation of accompanying dogs, demonstration of adapted bikes, floral art, songs, games and animations, etc.

Este gran acontecimiento reunirá a todos los voluntarios, personas sin discapacidad y personas con discapacidad en todas sus formas, sin exclusión, en una velada única, festiva y gratuita.

En el programa de la velada: djembé, fabricación de instrumentos, paseos en pushbike, presentaciones de perros guía, demostraciones de bicicletas adaptadas, arreglos florales, cantos, juegos y animaciones, etc.

Dieses große Ereignis wird alle Freiwilligen, Nichtbehinderten, Menschen mit Behinderungen in all ihren Formen und ohne Ausgrenzung zu einem einzigartigen, festlichen und kostenlosen Abend zusammenführen.

Auf dem Programm stehen unter anderem: Djembe, Instrumentenbau, Fahrten mit dem Schiebefahrrad, Vorführung von Begleithunden, Demonstration von behindertengerechten Fahrrädern, Blumenkunst, Gesang, Spiele und Animationen.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité