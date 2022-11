Village de Noël Le Trait Esplanade Léo Lagrange Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

Seine-Maritime

Village de Noël Le Trait Esplanade Léo Lagrange, 11 décembre 2022, Le Trait. Village de Noël Le Trait Dimanche 11 décembre, 10h00 Esplanade Léo Lagrange

Entrée libre

Prenez part à la magie de Noël en visitant le village de Noël de la Ville du Trait ! Esplanade Léo Lagrange 440 Rue François Arago, 76580 Le Trait Le Trait 76580 Seine-Maritime Normandie Salle Pierre Perret, baladez-vous entre les différents stands présents sur le marché de Noël. L’occasion idéale de trouver l’élément de décoration qu’il vous manquait ou encore de terminer votre liste de cadeaux.

Le club photo sera présent pour immortaliser votre rencontre avec le Père Noël.

Sur l’esplanade Léo Lagrange chaussez des patins et laissez vous glisser sur la patinoire extérieure.

Les plus jeunes pourront profiter de structures gonflables.

Vos papilles ne seront pas en reste, vous aurez la possibilité de déguster une gaufre ou une barbe à Papa et de vous réchauffez avec une boisson chaude.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T10:00:00+01:00

2022-12-11T18:00:00+01:00

