Crèche et exposition de santons de la Maison Fouque Esplanade Laurens Deleuil Marignane, 1 décembre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

Un incontournable à Marignane !

Crèche monumentale et exposition de santons de la Maison Fouque d’Aix-en-Provence. Ce sont des modèles uniques !.

2023-12-01 fin : 2024-01-05 . .

Esplanade Laurens Deleuil Hôtel de Ville : Salon rouge

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A must-see in Marignane!

Monumental nativity scene and exhibition of santons from the Maison Fouque in Aix-en-Provence. Unique models!

¡Una visita obligada en Marignane!

Cuna monumental y exposición de santones de la Maison Fouque de Aix-en-Provence. ¡Son modelos únicos!

Ein Muss in Marignane!

Monumentale Krippe und Ausstellung von Santons aus dem Haus Fouque in Aix-en-Provence. Es handelt sich um einzigartige Modelle!

