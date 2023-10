La Ferme de Pinocchio Esplanade Langlois La Ciotat, 21 octobre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

La Ferme de Pinocchio est de retour à La Ciotat.

Les nombreuses animations ludiques proposées sur place feront le bonheur des enfants.. Familles

2023-10-21 fin : 2023-11-12 . .

Esplanade Langlois

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pinocchio’s Farm is back in La Ciotat.

The many fun activities on offer are sure to delight children.

La Granja de Pinocho vuelve a La Ciotat.

Las numerosas y divertidas actividades que ofrece harán las delicias de los niños.

Die Farm von Pinocchio ist wieder in La Ciotat.

Die zahlreichen spielerischen Animationen, die vor Ort angeboten werden, werden die Kinder glücklich machen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme de La Ciotat