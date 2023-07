2ème Fête de l’Automobile – Rassemblement de Véhicules Anciens Esplanade Langlois La Ciotat, 16 septembre 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’Écurie Soleil Classic vous donne rendez-vous en bord de mer sur l’esplanade Langlois à La Ciotat pour la 2ème édition de la fête de l’automobile..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Esplanade Langlois

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Écurie Soleil Classic is looking forward to seeing you on the seafront, on the esplanade Langlois in La Ciotat, for the 2nd edition of the car festival.

La Écurie Soleil Classic le espera en el paseo marítimo, en la explanada Langlois de La Ciotat, para la 2ª edición del festival automovilístico.

Die Écurie Soleil Classic lädt Sie am Meer, auf der Esplanade Langlois in La Ciotat, zur 2.

