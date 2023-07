10ème Festival Créole Karaïb Plage Esplanade Langlois La Ciotat, 27 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

Un véritable village créole sera créé à l’occasion de cet événement festif. Les visiteurs pourront (re)découvrir toute la richesse et la diversité des traditions et coutumes de nos départements et territoires d’outre-mer..

2023-07-27 11:00:00 fin : 2023-07-30 . .

Esplanade Langlois

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A real Creole village will be set up to mark this festive event. Visitors will be able to (re)discover all the richness and diversity of the traditions and customs of our overseas departments and territories.

Con motivo de este acontecimiento festivo, se instalará un auténtico pueblo criollo. Los visitantes podrán (re)descubrir toda la riqueza y diversidad de las tradiciones y costumbres de nuestros departamentos y territorios de ultramar.

Anlässlich dieses festlichen Ereignisses wird ein echtes kreolisches Dorf errichtet. Die Besucher werden den ganzen Reichtum und die Vielfalt der Traditionen und Bräuche unserer überseeischen Departements und Gebiete (wieder) entdecken können.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme de La Ciotat