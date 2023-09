Marche solidaire Esplanade La Fayette Pauillac, 15 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

L’association Les Amis des Quais organise une marche solidaire de 7km, au départ de l’Esplanade La Fayette.

Accueil café et collation à l’issue de la marche offerts.

Dress code rose.

Cet événement vos est proposé dans le cadre d’Octobre Rose, au profit de l’Association Rose Médoc..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Esplanade La Fayette

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Les Amis des Quais is organizing a 7km solidarity walk, starting from the Esplanade La Fayette.

Coffee and refreshments available at the end of the walk.

Dress code pink.

This event is part of the « Octobre Rose » campaign, benefiting the Association Rose Médoc.

La asociación Les Amis des Quais organiza una marcha solidaria de 7 km con salida en la explanada de La Fayette.

Café y refrescos al final de la marcha.

Código de vestimenta rosa.

Este acto forma parte de la campaña Octubre Rosa, en beneficio de la Asociación Rose Médoc.

Der Verein Les Amis des Quais organisiert einen 7 km langen Solidaritätsmarsch, der auf der Esplanade La Fayette startet.

Kaffee und Snacks am Ende der Wanderung werden angeboten.

Dresscode in rosa.

Diese Veranstaltung wird im Rahmen des Rosa Oktobers zugunsten des Vereins Rose Médoc angeboten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Médoc-Vignoble