Journée festive en coeur de ville – Samedi 1er juillet Esplanade Khalid Zhar Fenouillet, 1 juillet 2023, Fenouillet.

Retrouvez le programme complet :

– 14h-18h : session escalade et tir à l’arc avec le pôle Sport, self control avec le club de karaté au gymnase municipal

– 14h-19h : tournois de foot avec l’association Futsal et le pôle Jeunesse sur le terrain synthétique

– 16h-18h30 : atelier cuisine du monde avec les associations Femmes du monde, Cocagne Alimen’Terre et le pôle Jeunesse

– 19h : remise des récompenses des tournois de foot et apéritif dégustation

– 21h : concert avec Rita Macedo trio forró

Buvette et repas sur place avec le food truck libanais O’bey

Les tournois de foot

2 tournois : 10-13 ans et 14-17 ans

Match 4 contre 4 (petit terrain), équipe de 6 joueurs maximum. Les finales se feront sur grand terrain.

Inscriptions auprès du pôle Jeunesse

Au pôle Jeunesse le mercredi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h30

Au foyer du collège le vendredide 11h30 à 13h15

Par mail (pole.jeunesse@mairie-fenouillet.fr), par téléphone (07 78 55 66 81) ou sur instagram (pjfenouillet31)

Le jour du tournoi de 13h00 à 13h30

Esplanade Khalid Zhar, terrain synthétique et gymnase municipal

Esplanade Khalid Zhar Château d’Eau, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 75 89 75 »}, {« type »: « email », « value »: « courrier@mairie-fenouillet.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fenouillet.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

