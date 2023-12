Hors les Murs – Vivement Noël Esplanade Kerimel de Kerveno Royan, 21 décembre 2023, Royan.

Royan Charente-Maritime

21 décembre 2023 18:00:00

La magie de Noël opère avec trois moments musicaux proposés par les chorales enfants et les ensembles de flûte et saxophone.

Concert déplacé à la salle Jean Gabin si météo défavorable..

Esplanade Kerimel de Kerveno Village de Noël

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



