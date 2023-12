Un Noël à Royan – Showcase Anaïs Delva Esplanade Kerimel de Kerveno Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Un Noël à Royan – Showcase Anaïs Delva Esplanade Kerimel de Kerveno Royan, 20 décembre 2023, Royan. Royan Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 18:00:00

fin : 2023-12-20 Anaïs Delva, la voix francophone de la « Reine des Neiges », fait son retour pour la troisième année consécutive sur la scène du Village d’un Noël à Royan..

Esplanade Kerimel de Kerveno

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

