Éclat(s) final 2023 : Le Membre Fantôme Esplanade Jo Trehard Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

Le Membre Fantôme, par la compagnie Bancale

On s’est tous blessés des centaines de fois. Tous les artistes de cirque se sont ou se blesseront un jour mais sont-ils pour autant inconscients ? Combien de fois ai-je entendu des « vous êtes fous ! ». Sans même se l’avouer, le public ne chercherait-il pas à dépasser ses propres peurs à travers le corps du circassien ?

Suite à une blessure, Karim Randé prend la décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir refaire du crique. Le Membre Fantôme est né de l’envie de partager ces expériences de blessures, sans pathos et de voir au-delà des paillettes et des sourires.

A partir de 6 ans – 45 mn.

2023-08-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-25 21:15:00. .

Esplanade Jo Trehard Théâtre de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

Le Membre Fantôme, by compagnie Bancale

We’ve all hurt ourselves hundreds of times. Every circus performer has, or will, at some point be injured, but are they really that reckless? How many times have I heard « You’re crazy! Without even admitting it, aren’t audiences trying to overcome their own fears through the circus performer’s body?

Following an injury, Karim Randé decided to have his right foot amputated in order to be able to perform again. Le Membre Fantôme was born out of the desire to share these experiences of injury, without pathos, and to see beyond the glitter and smiles.

Ages 6 and up – 45 mn

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Le Membre Fantôme, de la compañía Bancale

Todos nos hemos lesionado cientos de veces. Todos los artistas de circo se han lesionado o se lesionarán algún día, pero ¿son realmente tan imprudentes? Cuántas veces he oído « ¡estás loco! Sin siquiera admitirlo, ¿no está el público intentando superar sus propios miedos a través del cuerpo del artista de circo?

Tras una lesión, Karim Randé decidió amputarse el pie derecho para poder volver a actuar. Le Membre Fantôme nació del deseo de compartir estas experiencias de lesiones, sin patetismo, y de mirar más allá del brillo y las sonrisas.

A partir de 6 años – 45 minutos

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Le Membre Fantôme, von der Compagnie Bancale

Wir alle haben uns schon hunderte Male verletzt. Alle Zirkusartisten haben oder werden sich eines Tages verletzen, aber sind sie deshalb rücksichtslos? Wie oft habe ich « Ihr seid verrückt! » gehört. Versuchen die Zuschauer nicht, ohne es sich einzugestehen, ihre eigenen Ängste durch den Körper des Zirkusartisten zu überwinden?

Nach einer Verletzung traf Karim Randé die Entscheidung, sich den rechten Fuß amputieren zu lassen, um wieder krique fahren zu können. Le Membre Fantôme entstand aus dem Wunsch, diese Verletzungserfahrungen ohne Pathos zu teilen und hinter den Glitzer und das Lächeln zu blicken.

Ab 6 Jahren – 45 Min

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité