Caen donnes-tu ? Esplanade Jean-Marie Louvel Caen, 28 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !Jeudi 28 décembre de 16h30 à 19h30Vendredi 29 décembre de 11h à 18h

La collecte se fait sur rendez-vous, les rendez-vous se prennent en ligne.

2023-12-28 11:00:00 fin : 2023-12-28 18:00:00

Esplanade Jean-Marie Louvel Hôtel de Ville

Caen 14000 Calvados Normandie



Share your power, give blood! Thursday, December 28, 4:30 pm to 7:30 pmFriday, December 29, 11 am to 6 pm

Blood drives are by appointment only. Appointments can be made online.

Comparte tu poder, ¡dona tu sangre! Jueves 28 de diciembre de 16.30 a 19.30 horasViernes 29 de diciembre de 11.00 a 18.00 horas

La donación de sangre se realiza únicamente con cita previa, que puede concertarse en línea.

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut!Donnerstag, 28. Dezember, 16:30-19:30 UhrFreitag, 29. Dezember, 11:00-18:00 Uhr

Die Blutspendeaktion findet nach Vereinbarung statt, Termine können online vereinbart werden.

