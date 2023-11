Noël à Caen : La grande roue Esplanade Jean-Marie Louvel Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Profitez d’un autre point de vue sur la ville de Caen à plus de 40 mètres de hauteur et avec l’hôtel de ville illuminé en toile de fond !Tarifs Normal 6 eurosPour les – de 12 ans : 4 euros

Les enfant de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. HorairesLes vendredis et samedis, de 11h à minuitDu dimanche au jeudi, de 11h à 20h (hors vacances) et de 11h à 22h (pendant les vacances).

Vendredi 2023-11-25 fin : 2024-01-07 . .

Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Enjoy a different view of Caen from a height of over 40 meters, with the illuminated town hall as a backdrop! Rates Normal 6 eurosChildren under 12: 4 euros

Children under 10 must be accompanied by an adult. Opening hoursFriday and Saturday, 11 a.m. to midnightSunday to Thursday, 11 a.m. to 8 p.m. (non-holiday) and 11 a.m. to 10 p.m. (vacation)

Disfrute de una vista diferente de la ciudad de Caen desde una altura de más de 40 metros, con el ayuntamiento iluminado como telón de fondo Precios Normal 6 eurosMenores de 12 años: 4 euros

Los menores de 10 años deben ir acompañados de un adulto. HorariosViernes y sábado, de 11:00 a 24:00Domingo a jueves, de 11:00 a 20:00 (excepto festivos) y de 11:00 a 22:00 (festivos)

Genießen Sie einen anderen Blick auf die Stadt Caen aus einer Höhe von über 40 Metern und mit dem beleuchteten Rathaus im Hintergrund!Preise Normal 6 EuroFür Kinder unter 12 Jahren: 4 Euro

Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. ÖffnungszeitenFreitags und samstags von 11 Uhr bis MitternachtSonntags bis donnerstags von 11 Uhr bis 20 Uhr (außerhalb der Ferien) und von 11 Uhr bis 22 Uhr (während der Ferien)

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité