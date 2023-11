Noël à Caen : L’après-midi des lutins Esplanade Jean-Marie Louvel Caen, 25 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Cet après-midi marquera le lancement des festivités de Noël à Caen, les enfants sont invités à un bal et à partager un chocolat chaud.

Par deux, par quatre, en file indienne, en ronde, en farandole… les danseurs vont beaucoup voyager (dans l’espace, au Far West, à la piscine ou sur le bord d’un volcan…) et rencontrer toute une galerie de personnages hauts en couleurs : un loup qui s’ennuie, une grenouille ballerine, un extraterrestre, des chats gourmands, souris malines et poissons curieux, des pêcheurs aux filets bien garnis… L’ambiance sera copieusement festive et résolument fantaisiste, dans ce bal ouvert aux enfants de 3 à 77 ans.

Le bal sera animé par 5 musiciens de l’association Mandarine..

2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



This afternoon marks the launch of Christmas festivities in Caen, and children are invited to a ball and share a hot chocolate.

In twos, fours, single file, in the round, in a farandole? the dancers will travel far and wide (in space, in the Wild West, at the swimming pool or on the edge of a volcano?) and meet a whole gallery of colorful characters: a bored wolf, a ballerina frog, an extraterrestrial, greedy cats, clever mice and curious fish, fishermen with well-stocked nets? The atmosphere will be copiously festive and resolutely whimsical, in this ball open to children aged 3 to 77.

The ball will be hosted by 5 musicians from the Mandarine association.

Esta tarde darán comienzo las fiestas de Navidad en Caen, y los niños están invitados a un baile y a compartir un chocolate caliente.

De dos en dos, de cuatro en cuatro, en fila india, en ronda, en farandula… los bailarines viajarán por todas partes (en el espacio, en el Lejano Oeste, en la piscina o al borde de un volcán…) y se encontrarán con toda una galería de personajes pintorescos: un lobo aburrido, una rana bailarina, un extraterrestre, gatos codiciosos, ratones listos y peces curiosos, pescadores con redes bien surtidas.. El ambiente será copiosamente festivo y decididamente caprichoso, en este baile abierto a niños de 3 a 77 años.

El baile estará animado por 5 músicos de la asociación Mandarine.

Dieser Nachmittag ist der Auftakt der Weihnachtsfeierlichkeiten in Caen. Die Kinder sind zu einem Ball und einer heißen Schokolade eingeladen.

Zu zweit, zu viert, im Gänsemarsch, im Reigen, in einer Farandole? die Tänzer werden viel reisen (ins Weltall, in den Wilden Westen, ins Schwimmbad oder an den Rand eines Vulkans?) und eine ganze Galerie bunter Figuren treffen: einen Wolf, der sich langweilt, einen Ballerina-Frosch, einen Außerirdischen, gierige Katzen, kluge Mäuse und neugierige Fische, Fischer mit gut gefüllten Netzen? Die Stimmung auf diesem Ball, der für Kinder von 3 bis 77 Jahren offen ist, ist ausgelassen und fantasievoll.

Der Ball wird von fünf Musikern des Vereins Mandarine musikalisch umrahmt.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité