Árný Margrét – Concert | Les Boréales Esplanade Jean-Marie Louvel Caen, 17 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Árný Margrét est une chanteuse-compositrice de 20 ans originaire des fjords de l’ouest de l’Islande. Née et élevée dans la petite ville d’Ísafjörður, elle s’est inscrite dès l’âge de 6 ans à l’école de musique pour apprendre le piano. À 14 ans, elle se procure sa première guitare, et passe alors des heures et des jours dans sa chambre à apprendre cet instrument, jusqu’à atteindre un niveau de confiance suffisant pour écrire sa propre musique.

Celle-ci et ses paroles dépeignent la beauté et la douleur issues de ses expériences personnelles et environnantes. L’auditeur peut ressentir ce qu’est la vie dans un lieu isolé, encerclé par de grandes montagnes qui bloquent les rayons du soleil plusieurs mois dans l’année. Sa musique peut être décrite comme de l’indie folk, mais bien qu’Árný Margrét ait son propre son, elle est influencée par Adrianne Lenker, Aldous Harding et son compatriote Ásgeir.

En partenariat avec la Ville de Caen pour Croq’Festival.

Réservation obligatoire pour le concert : my.weezevent.com/arny-margret

.

2023-11-17 21:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Esplanade Jean-Marie Louvel Hôtel de Ville

Caen 14000 Calvados Normandie



Árný Margrét is a 20-year-old singer-songwriter from the fjords of western Iceland. Born and raised in the small town of Ísafjörður, she enrolled in music school at the age of 6 to learn the piano. At the age of 14, she bought her first guitar, and spent hours and days in her room learning the instrument, until she was confident enough to write her own music.

Her music and lyrics depict the beauty and pain of her personal and environmental experiences. The listener can feel what it is like to live in an isolated place, encircled by towering mountains that block the sun?s rays for several months of the year. Her music can be described as indie folk, but although Árný Margrét has her own sound, she is influenced by Adrianne Lenker, Aldous Harding and her compatriot Ásgeir.

In partnership with the City of Caen for Croq’Festival.

Reservations essential for the concert: my.weezevent.com/arny-margret

Árný Margrét es una cantautora de 20 años de los fiordos del oeste de Islandia. Nacida y criada en la pequeña ciudad de Ísafjörður, se matriculó en una escuela de música a los 6 años para aprender a tocar el piano. A los 14 se compró su primera guitarra, y pasó horas y días en su habitación aprendiendo el instrumento, hasta que tuvo la confianza suficiente para componer su propia música.

Su música y sus letras reflejan la belleza y el dolor de sus experiencias personales y las de quienes la rodean. El oyente puede sentir lo que es vivir en un lugar aislado, rodeado de imponentes montañas que tapan el sol durante meses al año. Su música puede describirse como indie folk, pero aunque Árný Margrét tiene su propio sonido, está influida por Adrianne Lenker, Aldous Harding y su compatriota Ásgeir.

En colaboración con la ciudad de Caen para el Croq’Festival.

Imprescindible reservar para el concierto: my.weezevent.com/arny-margret

Árný Margrét ist eine 20-jährige Sängerin und Songschreiberin aus den Westfjorden Islands. Geboren und aufgewachsen in der Kleinstadt Ísafjörður, besuchte sie bereits mit 6 Jahren die Musikschule, um Klavier zu lernen. Mit 14 Jahren kaufte sie sich ihre erste Gitarre und verbrachte viele Stunden und Tage in ihrem Zimmer, um das Instrument zu lernen, bis sie sich sicher genug fühlte, um ihre eigene Musik zu schreiben.

Ihre Musik und ihre Texte beschreiben die Schönheit und den Schmerz, die aus ihren eigenen Erfahrungen und denen ihrer Umgebung resultieren. Der Zuhörer kann nachfühlen, wie es ist, in einer abgelegenen Gegend zu leben, die von großen Bergen umgeben ist, die die Sonnenstrahlen mehrere Monate im Jahr blockieren. Ihre Musik kann als Indie-Folk beschrieben werden, aber obwohl Árný Margrét ihren eigenen Sound hat, ist sie von Adrianne Lenker, Aldous Harding und ihrem Landsmann Ásgeir beeinflusst.

In Partnerschaft mit der Stadt Caen für Croq’Festival.

Reservierung für das Konzert erforderlich: my.weezevent.com/arny-margret

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité