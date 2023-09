Caen donnes-tu ? Esplanade Jean-Marie Louvel Caen, 13 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !Vendredi 13 octobre de 11h à 19hSamedi 14 octobre de 11h à 18h

La collecte se fait sur rendez-vous, les rendez-vous se prennent en ligne.

2023-10-13 11:00:00 fin : 2023-10-13 19:00:00.

Esplanade Jean-Marie Louvel Hôtel de Ville

Caen 14000 Calvados Normandie



Share your power, give blood! Friday, October 13, 11am to 7pmSaturday, October 14, 11am to 6pm

Blood drives are by appointment only. Appointments can be made online.

Comparte tu poder, ¡dona sangre! Viernes 13 de octubre de 11.00 a 19.00 horasSábado 14 de octubre de 11.00 a 18.00 horas

Las donaciones de sangre se realizan únicamente con cita previa, que puede solicitarse en línea.

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut!Freitag, 13. Oktober, 11-19 UhrSamstag, 14. Oktober, 11-18 Uhr

Die Blutspendeaktion findet nach Vereinbarung statt, Termine können online vereinbart werden.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité