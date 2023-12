Visite libre de l’Abbaye aux Hommes Esplanade Jean Marie Louvel Caen Catégories d’Évènement: Caen

fin : 2024-05-31 18:00:00 Dominée par l’abbatiale Saint-Etienne, joyau d’architecture romane et gothique, abritant le tombeau de son illustre fondateur, l’Abbaye aux Hommes est un lieu central dans l’histoire et la vie des caennais. Pièces accessibles : le cloître, le….

Dominée par l’abbatiale Saint-Etienne, joyau d’architecture romane et gothique, abritant le tombeau de son illustre fondateur, l’Abbaye aux Hommes est un lieu central dans l’histoire et la vie des caennais. Pièces accessibles : le cloître, le chauffoir, le scriptorium, l’escalier d’honneur et la porterie. Le chauffoir et la porterie accueillent des espaces d’expositions permanentes inclus dans la visite libre. Le scriptorium accueille régulièrement des expositions temporaires, à découvrir également lors de votre visite.

Un plan sera remis lors de l’échange de votre voucher. En raison de l’occupation de salles, certains espaces de visite sont susceptibles d’être fermés au public selon l’utilisation du lieu. EUR.

Esplanade Jean Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie

