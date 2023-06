Visite libre de l’Abbaye aux Hommes Esplanade Jean Marie Louvel Caen, 2 janvier 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dominée par l’abbatiale Saint-Etienne, joyau d’architecture romane et gothique, abritant le tombeau de son illustre fondateur, l’Abbaye aux Hommes est un lieu central dans l’histoire et la vie des caennais.

Pièces accessibles : le cloître, le….

Lundi 2023-01-02 à 08:00:00 ; fin : 2023-03-31 18:30:00. EUR.

Esplanade Jean Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie



Dominated by the Saint-Etienne abbey church, a jewel of Romanesque and Gothic architecture, housing the tomb of its illustrious founder, the Abbaye aux Hommes is a central place in the history and life of the people of Caen.

Accessible rooms: the cloister, the…

Dominada por la iglesia abacial de Saint-Etienne, joya de la arquitectura románica y gótica, que alberga la tumba de su ilustre fundador, la Abbaye aux Hommes es un lugar central en la historia y la vida de los habitantes de Caen.

Salas accesibles: el claustro, la…

Die Abbaye aux Hommes wird von der Abteikirche Saint-Etienne überragt, einem Juwel romanischer und gotischer Architektur, das das Grab seines berühmten Gründers beherbergt, und ist ein zentraler Ort in der Geschichte und im Leben der Einwohner von Caen.

Zugängliche Räume: der Kreuzgang, der…

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité