Une balade à Jean Jaurès Esplanade Jean Jaurès Besançon, 15 octobre 2023, Besançon.

Une balade à Jean Jaurès Dimanche 15 octobre, 11h00, 14h00, 15h30 Esplanade Jean Jaurès Inscription obligatoire, places limitées, gratuit

Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture, venez découvrir cette jolie cité-jardin aux maisons lovées entre de petits jardins et d’agréables rues sinueuses. Construite dans les années 1920, elle constitue un petit laboratoire d’urbanisme qui pourrait bien inspirer l’avenir.

RDV : Esplanade Jean Jaurès

Accessibilité : Parcours encombré

Durée : 1h

Gratuit

Inscription obligatoire : https://my.weezevent.com/une-balade-a-jean-jaures

Esplanade Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 25000 Besançon Besançon 25000 Saint-Ferjeux Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/une-balade-a-jean-jaures »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 4032, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Dans le cadre des Journu00e9es nationales de lu2019Architecture, venez du00e9couvrir cette jolie citu00e9-jardin aux maisons lovu00e9es entre de petits jardins et du2019agru00e9ables rues sinueuses. Construite dans les annu00e9es 1920, elle constitue un petit laboratoire du2019urbanisme qui pourrait bien inspirer lu2019avenir. RDV : Esplanade Jean Jauru00e8s Accessibilitu00e9 : Parcours encombru00e9 Duru00e9e : 1h Gratuit Inscription obligatoire, places limitu00e9es », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Une balade u00e0 Jean Jauru00e8s », « thumbnail_url »: « https://static.weezevent.com/ticket/images/O273308/a99d6f35-6596-43ae-9ba8-0206ddbaf9bc.jpeg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/une-balade-a-jean-jaures », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 3024}, « link »: « https://my.weezevent.com/une-balade-a-jean-jaures »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

2023-10-15T15:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

libre de droit