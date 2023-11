Alexandre Schoedler en dédicace Lecture en fête 2023 -Roquebrune Cap Martin Esplanade Jean Gioan 06190 Roquebrune Cap Martin Roquebrune-Cap-Martin, 2 décembre 2023, Roquebrune-Cap-Martin.

Alexandre Schoedler en dédicace Lecture en fête 2023 -Roquebrune Cap Martin 2 et 3 décembre Esplanade Jean Gioan 06190 Roquebrune Cap Martin Entrée Libre

Rencontre avec l’auteur lauréat Alexandre Schoedler, pour son nouveau livre: Alexandre le grand, l’assassinat et la tombe perdue. Au salon de littérature de Roquebrune Cap Martin, qui se tiendra les 2 et 3 décembre 2023. Débats-conférences-dédicaces. L’auteur signera aussi ses autres romans et récits.

