Le Manège (cinéma, spectacles) Esplanade Jacques Sourdille Givet, 12 juillet 2023, Givet.

Givet,Ardennes

Deux salles : 376 places (accessible aux handicapés – Dobly Digital) et 89 places (Dobly SR). Horaires cinéma: Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 20h et 20h30. Mercredi, samedi et dimanche à 14h et 20h30. En période de vacances scolaires françaises et belges, une séance s’ajoute les lundis, jeudis et vendredis à 14h30. Horaires billetterie / accueil: Mardi de 17h à 21h. Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 21h. Lundi, jeudi et vendredi de 20h à 21h. MESURES SPECIAL COVID 19 Dans le Hall : – Le port du masque est recommandé.- Mise à disposition de gel hydroalcoolique.- Nettoyage de tous les endroits sensibles (rambarde des escaliers, poignées de porte, etc..) entre chaque séance.- Paiement sans contact souhaité, nettoyage du terminal carte bancaire après chaque usage.Dans les Salles :- Le port du masque n’est pas obligatoire, seulement recommandé.- Une rangée sur deux sera occupée et un espacement de deux fauteuils entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs.- Pour la salle Louis-Jouvet (Salle 1), la sortie se fera par les issues de secours. Pour la salle Jean-François Stévenin (Salle 2), ce sera par la sortie habituelle.- Nous recommandons également un minimum de déplacements pendant la séance. Pour plus d’informations et le programme, suivez-nous sur Facebook !.

Esplanade Jacques Sourdille

Givet 08600 Ardennes Grand Est



Two halls: 376 seats (accessible to the disabled – Dobly Digital) and 89 seats (Dobly SR). Opening hours: Monday, Tuesday, Thursday and Friday at 8 pm and 8.30 pm. Wednesday, Saturday and Sunday at 2 pm and 8.30 pm. During the French and Belgian school holidays, there is an additional screening on Mondays, Thursdays and Fridays at 2.30 pm. Opening hours ticket office / reception: Tuesday from 17h to 21h. Wednesday, Saturday and Sunday from 14h to 21h. Monday, Thursday and Friday from 20h to 21h. SPECIAL COVID MEASURES 19 In the Hall: – Wearing a mask is recommended – Availability of hydroalcoholic gel – Cleaning of all sensitive areas (stair railings, door handles, etc…) between each session In the Halls: – Wearing a mask is not compulsory, only recommended; – Every second row will be occupied and two seats will be placed between each spectator or group of spectators; – For the Louis-Jouvet Hall (Room 1), the exit will be via the emergency exits. For the Jean-François Stévenin room (Room 2), the exit will be through the usual exit – We also recommend a minimum amount of travel during the session. For more information and the programme, follow us on Facebook!

Dos teatros: 376 localidades (accesibles para minusválidos – Dobly Digital) y 89 localidades (Dobly SR). Horario de cine: lunes, martes, jueves y viernes a las 20.00 y 20.30 horas. Miércoles, sábado y domingo a las 14.00 y 20.30 horas. Durante las vacaciones escolares francesas y belgas, se realiza una proyección adicional los lunes, jueves y viernes a las 14.30 horas. Horario de taquilla: martes de 17.00 a 21.00 horas. Miércoles, sábado y domingo de 14.00 a 21.00 horas. Lunes, jueves y viernes de 20.00 a 21.00 horas. MEDIDAS ESPECIALES DE COVID 19 En el vestíbulo: – Se recomienda el uso de mascarilla – Se dispone de gel hidroalcohólico – Limpieza de todas las zonas sensibles (barandillas de escaleras, tiradores de puertas, etc.) entre cada sesión En las salas: – El uso de mascarilla no es obligatorio, sólo recomendable – Todas las segundas filas estarán ocupadas y habrá dos asientos entre cada espectador o grupo de espectadores – Para la sala Louis-Jouvet (sala 1), la salida se efectuará por las salidas de emergencia. Para la sala Jean-François Stévenin (sala 2), será a través de la salida habitual – También recomendamos un mínimo de movimiento durante la sesión. Para más información y conocer el programa, síganos en Facebook

Zwei Säle: 376 Plätze (behindertengerecht – Dobly Digital) und 89 Plätze (Dobly SR). Öffnungszeiten Kino: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um 20 Uhr und 20:30 Uhr. Mittwoch, Samstag und Sonntag um 14:00 und 20:30 Uhr. Während der französischen und belgischen Schulferien wird montags, donnerstags und freitags eine zusätzliche Vorstellung um 14:30 Uhr angeboten. Öffnungszeiten Kartenverkauf / Empfang: Dienstag von 17:00 bis 21:00 Uhr. Mittwoch, Samstag und Sonntag von 14:00 bis 21:00 Uhr. Montag, Donnerstag und Freitag von 20:00 bis 21:00 Uhr. SPEZIALMASSNAHMEN COVID 19 In der Halle: – Das Tragen einer Maske wird empfohlen.- Bereitstellung von hydroalkoholischem Gel.- Reinigung aller empfindlichen Stellen (Treppengeländer, Türklinken usw.) zwischen den Vorstellungen.- – Die Eintrittskarten müssen vor dem Eintreten in den Saal gereinigt werden.- – Die Eintrittskarten müssen vor dem Eintreten in den Saal gereinigt werden.- – Die Eintrittskarten müssen vor dem Eintreten in den Saal gereinigt werden Kontaktloses Bezahlen erwünscht, Reinigung des Bankkartenterminals nach jeder Nutzung.In den Sälen:- Das Tragen einer Maske ist nicht obligatorisch, nur empfohlen.- Jede zweite Reihe wird besetzt und zwischen jedem Zuschauer oder jeder Zuschauergruppe besteht ein Abstand von zwei Sesseln.- Für den Louis-Jouvet-Saal (Saal 1) erfolgt der Ausgang durch die Notausgänge. Für den Saal Jean-François Stévenin (Saal 2) erfolgt dies über den üblichen Ausgang.- Wir empfehlen außerdem, sich während der Vorstellung möglichst wenig zu bewegen. Für weitere Informationen und das Programm folgen Sie uns auf Facebook!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme