Les Illuminations de Noël en Musique ! [édition 2023] Esplanade Jacky Iodice (face à la Mairie) THOUROTTE Catégorie d’Évènement: Thourotte Les Illuminations de Noël en Musique ! [édition 2023] Esplanade Jacky Iodice (face à la Mairie) THOUROTTE, 23 décembre 2023, THOUROTTE. Les Illuminations de Noël en Musique ! [édition 2023] Samedi 23 décembre, 17h00 Esplanade Jacky Iodice (face à la Mairie) Le samedi 23 décembre 2023, à 17h, venez profiter des décors et des illuminations de l’Esplanade Jacky Iodice de Thourotte (devant la Mairie), tout en écoutant des airs de Noël interprétés par l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte, avec la possibilité de déguster des crêpes, un chocolat et du vin chaud qui seront en vente sur place à cette occasion.

Un moment à partager en famille afin de vous plonger dans la magie de Noël à quelques heures du réveillon ! Animation musicale gratuite

Informations : 06 86 30 67 41 / orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr Esplanade Jacky Iodice (face à la Mairie) rue Jean Jaurès , 60150 THOUROTTE THOUROTTE [{« link »: « mailto:orchestre.harmonie.thourotte@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T17:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

2023-12-23T17:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Thourotte Autres Lieu Esplanade Jacky Iodice (face à la Mairie) Adresse rue Jean Jaurès , 60150 THOUROTTE Ville THOUROTTE Lieu Ville Esplanade Jacky Iodice (face à la Mairie) THOUROTTE latitude longitude 49.478734;2.883718

Esplanade Jacky Iodice (face à la Mairie) THOUROTTE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thourotte/