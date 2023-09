LECTURE – LENIO KAKLEA SONATES ET INTERLUDES Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy, 21 septembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Lenio Kaklea : Sonates et interludes

DANSE / MUSIQUE / ACÉRÉ / GIRL POWER

Une lecture féministe de l’oeuvre de John Cage pour une pièce de danse qui sinue entre les lignes de la musique, en toute liberté.. Tout public

Jeudi 2023-09-21 19:00:00 fin : 2023-09-21 . 4 EUR.

Esplanade Jack Ralite Rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lenio Kaklea: Sonatas and interludes

DANCE / MUSIC / SHARP / GIRL POWER

A feminist reading of John Cage?s work for a dance piece that meanders freely between the lines of the music.

Lenio Kaklea: Sonatas e Interludios

DANZA / MÚSICA / SHARP / GIRL POWER

Una lectura feminista de la obra de John Cage para una pieza de danza que serpentea libremente entre las líneas de la música.

Lenio Kaklea: Sonaten und Zwischenspiele

TANZ / MUSIK / SCHARF / GIRL POWER

Eine feministische Lesart des Werks von John Cage für ein Tanzstück, das sich frei zwischen den Linien der Musik bewegt.

