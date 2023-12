EVÉNEMENT JEUNE PUBLIC – WONDERLAND Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy, 18 février 2024, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-02-18 13:00:00

fin : 2024-02-18 19:00:00

À vos marques… Pieds ? Partez !

Wonderland est de retour et cette fois, il est prêt à nous secouer jusqu’à la moelle (osseuse) ! À travers une sélection de spectacles, expos, ateliers, films et jeux, la nouvelle édition de l’événement jeune public explore le corps sous toutes ses formes. Des orteils jusqu’au sommet du crâne, des poignées d’amour aux muscles saillants, le corps est fascinant à observer. Chaque détail compte, qu’il soit grec, protubérant ou duveteux. Et si une plus grande attention au corps pouvait modifier notre perception de l’autre ?

En partenariat avec le Muséum-Aquarium de Nancy, Aye Aye VO, l’INSPÉ de Lorraine et la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre. Avec le soutien de la Ville de Vandœuvre-lès-Nancy, la Métropole du Grand Nancy, le Département de Meurthe et Moselle, la Région Grand Est et le Ministère de la Culture – DRAC Grand Est..

4 EUR.

Esplanade Jack Ralite Rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par DESTINATION NANCY