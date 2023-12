FRÉDÉRIC FERRER, VERTICAL DÉTOUR – LE PROBLÈME LAPIN, CARTOGRAPHIE 7 Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy FRÉDÉRIC FERRER, VERTICAL DÉTOUR – LE PROBLÈME LAPIN, CARTOGRAPHIE 7 Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy, 8 février 2024, Vandœuvre-lès-Nancy. Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08 Frédéric Ferrer, Vertical Détour : Le Problème lapin, cartographie 7

THÉ TRE / CONFÉRENCE ÉCO RESPONSABLE / HUMOUR LAGOMORPHE

Une vraie-fausse conférence écologique hilarante, absurde et cocasse qui raconte, en creux, la brutalité de l’Homme sur la nature..

Frédéric Ferrer, Vertical Détour : Le Problème lapin, cartographie 7

THÉ TRE / CONFÉRENCE ÉCO RESPONSABLE / HUMOUR LAGOMORPHE

Une vraie-fausse conférence écologique hilarante, absurde et cocasse qui raconte, en creux, la brutalité de l’Homme sur la nature.Tout public 4 EUR.

Esplanade Jack Ralite Rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par DESTINATION NANCY Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Code postal 54500 Lieu Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Adresse Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Ville Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Latitude 48.6597880025918 Longitude 6.17279342593382 latitude longitude 48.6597880025918;6.17279342593382

Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vanduvre-les-nancy/