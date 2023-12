PIERRE PONTVIANNE – MOTIFS Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy PIERRE PONTVIANNE – MOTIFS Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy, 30 janvier 2024, Vandœuvre-lès-Nancy.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-01-30 19:00:00

fin : 2024-01-30 Pierre Pontvianne, Compagnie PARC : Motifs

DANSE / VIRTUOSITÉ / VERTIGE

Deux corps s’entrelacent dans une partition chorégraphique déroulée comme un précieux ruban : précision métronomique de l’écriture, cohésion totale des interprètes et crescendo aussi délicat que puissant..

Deux corps s’entrelacent dans une partition chorégraphique déroulée comme un précieux ruban : précision métronomique de l’écriture, cohésion totale des interprètes et crescendo aussi délicat que puissant.Tout public 4 EUR.

Esplanade Jack Ralite Rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

