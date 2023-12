SANDRA POIROT CHERIF, ÉMILIE SALQUÈBRE & 45 ENFANTS ET ADOLESCENTS – DES NUAGES DANS LA TÊTE Esplanade Jack Ralite, rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy, 1 décembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Sandra Poirot Cherif, Émilie Salquèbre & 45 enfants et adolescents : Des nuages dans la tête

ARTS GRAPHIQUES / PHOTOGRAPHIE / JEUNESSE / BOB LE T. REX

Qui de mieux placé pour parler aux enfants que les enfants eux-mêmes ? À la question du corps et de l’altérité, ils viennent répondre par leurs imaginaires. Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC Grand Est, dans le cadre de la politique de Droits culturels, et du Département de Meurthe et Moselle dans le cadre du Dispositif Résidences d’artistes en collège.. Tout public

Vendredi 2024-01-18 14:00:00 fin : 2024-02-18 18:00:00.

Esplanade Jack Ralite, rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sandra Poirot Cherif, Émilie Salquèbre & 45 children and teenagers: Clouds in their heads

GRAPHIC ARTS / PHOTOGRAPHY / YOUTH / BOB LE T. REX

Who better to talk to children than children themselves? They respond to the question of the body and otherness with their own imaginations. This project is supported by the DRAC Grand Est, as part of its Cultural Rights policy, and by the Département de Meurthe et Moselle as part of its Residences d?artistes en collège program.

Sandra Poirot Cherif, Émilie Salquèbre y 45 niños y adolescentes: Nubes en la cabeza

ARTES GRÁFICAS / FOTOGRAFÍA / JÓVENES / BOB LE T. REX

¿Quién mejor para hablar con los niños que los propios niños? Ellos responden a la cuestión del cuerpo y la alteridad con su propia imaginación. Este proyecto cuenta con el apoyo de la DRAC Grand Est, en el marco de su política de Derechos Culturales, y del Département de Meurthe et Moselle, en el marco de su programa de Artistas en Residencia para centros de enseñanza secundaria.

Sandra Poirot Cherif, Émilie Salquèbre & 45 Kinder und Jugendliche : Wolken im Kopf

GRAFISCHE KUNST / FOTOGRAFIE / JUGEND / BOB LE T. REX

Wer könnte besser zu Kindern sprechen als die Kinder selbst? Auf die Frage nach dem Körper und dem Anderssein kommen sie, um mit ihrer Vorstellungswelt zu antworten. Dieses Projekt wird von der DRAC Grand Est im Rahmen der Politik der kulturellen Rechte und vom Département Meurthe et Moselle im Rahmen des Programms « Résidences d’artistes en collège » (Künstlerresidenzen in Schulen) unterstützt.

