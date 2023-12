SPECTACLE – OLGA MESA, UNE TABLE À SOI Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy, 1 décembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Olga Mesa, Cie Hors Champ // Fuera de Campo : Une Table à soi (danse de mains)

DANSE / VIDÉO / MANIPULATIONS

Olga Mesa invente une forme de danse de mains, un système chorégraphique en miniature, pour rompre avec l’isolement, la distance et les limitations du corps.. Tout public

Mardi 2024-01-16 19:00:00 fin : 2024-01-16 . 4 EUR.

Esplanade Jack Ralite Rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Olga Mesa, Cie Hors Champ // Fuera de Campo : Une Table à soi (hand dance)

DANCE / VIDEO / MANIPULATIONS

Olga Mesa invents a form of hand dance, a choreographic system in miniature, to break with the body?s isolation, distance and limitations.

Olga Mesa, Cie Hors Champ // Fuera de Campo : Une Table à soi (danza de manos)

DANZA / VÍDEO / MANIPULACIONES

Olga Mesa inventa una forma de danza de manos, un sistema coreográfico en miniatura, para romper con el aislamiento, la distancia y las limitaciones del cuerpo.

Olga Mesa, Cie Hors Champ // Fuera de Campo: Ein Tisch für sich selbst (Handtanz)

TANZ / VIDEO / MANIPULATION

Olga Mesa erfindet eine Form des Handtanzes, ein choreografisches System im Kleinformat, um mit der Isolation, der Distanz und den Beschränkungen des Körpers zu brechen.

Mise à jour le 2023-11-25 par DESTINATION NANCY