THÉÂTRE – SUPERAMAS – BUNKER Esplanade Jack Ralite Rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy, 21 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Superamas : Bunker

THÉÂTRE / DOCUMENTAIRE / AMBIGÜITÉ / CROYANCES

« Bunker » propose d’entrer au cœur du phénomène complotiste pour questionner la crédulité contemporaine et les dangers qu’elle fait peser sur nos sociétés.

À noter : Les représentations seront suivies d’un bord plateau.

Avertissement : certains propos tenus dans le spectacle sont susceptibles de heurter la sensibilité du public.. Tout public

Mercredi 2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 . 4 EUR.

Esplanade Jack Ralite Rue de Parme

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



THEATER / DOCUMENTARY / AMBIGUITY / BELIEFS

« Bunker » takes us to the heart of the conspiracy phenomenon to question contemporary credulity and the dangers it poses for our societies.

Please note: Performances will be followed by an on-set discussion.

Warning: some of the comments made in the show may offend the sensibilities of the audience.

TEATRO / DOCUMENTAL / AMBIGÜEDAD / CREENCIAS

« Bunker » nos lleva al corazón del fenómeno de la conspiración para cuestionar la credulidad contemporánea y los peligros que supone para nuestras sociedades.

Atención: Las representaciones irán seguidas de un debate en plató.

Advertencia: algunos de los comentarios vertidos en el espectáculo pueden herir la sensibilidad del público.

THEATER / DOKUMENTARFILM / MEHRDEUTIGKEIT / ÜBERZEUGUNGEN

« Bunker » bietet einen Einblick in das Phänomen der Verschwörungstheorien, um die zeitgenössische Leichtgläubigkeit und die Gefahren, die sie für unsere Gesellschaften mit sich bringt, zu hinterfragen.

Zu beachten: Im Anschluss an die Aufführungen findet ein bord plateau statt.

Warnung: Einige Aussagen in der Aufführung können die Sensibilität des Publikums verletzen.

Mise à jour le 2023-10-03 par DESTINATION NANCY