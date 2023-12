LA VRAIE VIE DE CHÂTEAU Esplanade Hubert Landais Saumur, 3 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

La vraie vie de Château vous donne rendez-vous le dimanche 9 juin au château de Saumur ! La programmation est en cours..

2024-06-09 fin : 2024-06-09 . .

Esplanade Hubert Landais

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



La vraie vie de Château will be held on Sunday June 9 at the Château de Saumur! The program is in progress.

La vraie vie de Château estará en el castillo de Saumur el domingo 9 de junio El programa está en fase de elaboración.

La vraie vie de Château lädt Sie am Sonntag, den 9. Juni, zum Schloss von Saumur ein! Das Programm ist in Arbeit.

Mise à jour le 2023-11-29 par eSPRIT Pays de la Loire