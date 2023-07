Concert anniversaire Garçon la Note Esplanade Goussebaire Dupin Dax, 25 juillet 2023, Dax.

Dax,Landes

Pour fêter le 250 ème concert, on vous propose Me Gustas Tu – Tribute Manu Chao, le plus festif des covers Manu Chao et le radio bemba sound system jamais réalisé en France..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Esplanade Goussebaire Dupin

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the 250th concert, we bring you Me Gustas Tu? Tribute Manu Chao, the most festive Manu Chao and radio bemba sound system cover ever produced in France.

Para celebrar el concierto número 250, te traemos Me Gustas Tu? Tributo Manu Chao, la versión más festiva de Manu Chao y la radio bemba sound system jamás producida en Francia.

Um das 250. Konzert zu feiern, bieten wir Ihnen Me Gustas Tu? Tribute Manu Chao, das festlichste aller Manu-Chao-Covers und das Radio Bemba Sound System, das jemals in Frankreich stattgefunden hat.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Grand Dax