Visite libre du Bunker 502 Esplanade Georges Pompidou Arcachon, 2 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Construit en 1943 sous l’occupation allemande, ce bunker de 120 m², spécialisé dans les télécommunications, a été bâti sous terre pour être protégé des bombardements. Refermé et arasé en 1946, il était tombé dans l’oubli jusqu’en 2015. C’est le Groupement de Recherches GRAMASA qui a effectué les fouilles. Ce lieu, jamais visité jusqu’alors sait faire le lien entre passé et présent, sur un mode immersif, pédagogique, patrimoniales.

Ce vestige de la Seconde Guerre Mondiale est désormais restauré et ouvert au public. Une scénographie immersive vous accompagne dans la découverte de ce symbole de d’Arcachon.

Visite en autonomie tous les jours, aux horaires de l’Office de Tourisme. 2€ l’entrée..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 17:30:00. EUR.

Esplanade Georges Pompidou MA.AT – Office de Tourisme

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Built in 1943 during the German occupation, this 120 m² bunker, specialized in telecommunications, was built underground to be protected from bombing. Closed and levelled in 1946, it was forgotten until 2015. The GRAMASA research group carried out the excavations. This place, never visited until now, knows how to make the link between past and present, in an immersive, educational and patrimonial way.

This remnant of the Second World War is now restored and open to the public. An immersive scenography accompanies you in the discovery of this symbol of Arcachon.

Self-guided tour every day, during the Tourist Office opening hours. 2€ for the entrance.

Construido en 1943 durante la ocupación alemana, este búnker de 120 m², especializado en telecomunicaciones, se construyó bajo tierra para protegerlo de los bombardeos. Cerrado y arrasado en 1946, quedó olvidado hasta 2015. El grupo de investigación GRAMASA realizó las excavaciones. Este sitio, nunca antes visitado, sabe cómo vincular el pasado y el presente, de forma inmersiva, educativa y patrimonial.

Este vestigio de la Segunda Guerra Mundial está ahora restaurado y abierto al público. Una escenografía envolvente le acompaña en el descubrimiento de este símbolo de Arcachon.

Visita autoguiada todos los días, durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo. entrada de 2 euros.

Dieser 120 m² große, auf Telekommunikation spezialisierte Bunker wurde 1943 während der deutschen Besatzung unterirdisch gebaut, um vor Bombenangriffen geschützt zu sein. Nachdem er 1946 wieder verschlossen und planiert wurde, geriet er bis 2015 in Vergessenheit. Die Ausgrabungen wurden von der Forschungsgruppe GRAMASA durchgeführt. Dieser Ort, der bisher noch nie besucht wurde, versteht es, auf immersive, pädagogische und denkmalpflegerische Weise eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen.

Dieses Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg ist nun restauriert und für die Öffentlichkeit zugänglich. Eine immersive Szenographie begleitet Sie bei der Entdeckung dieses Symbols von Arcachon.

Selbstständige Besichtigung täglich zu den Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes. 2€ Eintritt.

