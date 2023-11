Circuits guidés des Plages du Débarquement Esplanade Général Eisenhower Caen, 2 janvier 2024, Caen.

Caen,Calvados

Profitez de votre séjour en Normandie pour venir découvrir ou redécouvrir les épisodes marquants de la Libération. Ces parcours vous mèneront sur les Plages du Débarquement, et les lieux emblématiques de la Bataille de Normandie. Accompagnés d’un….

Jeudi 2024-01-02 09:00:00 fin : 2024-01-06 18:00:00. EUR.

Esplanade Général Eisenhower Le Mémorial de Caen

Caen 14050 Calvados Normandie



Visit the Mémorial de Caen and the D-Day Landing beaches with a guide.

The Mémorial proposes a range of packages: one-day discovery on the British-American or the Canadian landing beaches, D-Day package, coach tour.

Aproveche su estancia en Normandía para descubrir o redescubrir los acontecimientos clave de la Liberación. Estas rutas le llevarán a las Playas del Día D y a los lugares emblemáticos de la Batalla de Normandía. Acompañado por un…

Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in der Normandie, um die wichtigsten Episoden der Befreiung zu entdecken oder wiederzuentdecken. Diese Touren führen Sie zu den Landungsstränden und den symbolträchtigen Orten der Schlacht um die Normandie. Begleitet werden Sie von einem…

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Caen la Mer