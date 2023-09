Visites guidées en famille du Mémorial de Caen Esplanade General Eisenhower Caen, 21 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Pendant les vacances scolaires, partagez l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale avec vos enfants !

Parents et enfants (à partir de 8 ans) découvrent ensemble le musée lors d’une visite guidée adaptée, pédagogique et spécialement dédiée aux….

Samedi 2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 16:45:00. EUR.

Esplanade General Eisenhower

Caen 14000 Calvados Normandie



During the school vacations, share the history of the Second World War with your children!

Parents and children (aged 8 and over) discover the museum together on a specially adapted, educational guided tour…

Durante las vacaciones escolares, comparta con sus hijos la historia de la Segunda Guerra Mundial

Padres e hijos (a partir de 8 años) pueden descubrir juntos el museo en una visita guiada pedagógica especialmente adaptada…

Während der Schulferien können Sie mit Ihren Kindern die Geschichte des Zweiten Weltkriegs teilen!

Eltern und Kinder (ab 8 Jahren) entdecken das Museum gemeinsam bei einer angepassten, pädagogisch wertvollen und speziell auf Kinder ausgerichteten Führung…

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité