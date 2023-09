Conférence : « La propagandiste », rencontre avec Cécile Desprairies Esplanade général Eisenhower Caen, 28 septembre 2023, Caen.

Rencontre avec Cécile Desprairies, historienne et spécialiste de l’Occupation en France autour de son roman autobiographique « La propagandiste ». La propagandiste est un roman autobiographique présentant une famille collaborationniste avec, en point de mire, une femme – la mère de l’auteure, depuis son engagement dans la propagande nazie jusqu’à ses arrangements avec l’Histoire.

Dans le Paris des Trente Glorieuses, Cécile Desprairies, alors enfant, assiste aux réunions des femmes de la famille organisées au domicile de Lucie, sa mère. Elles parlent chiffons et s’échangent les potins du jour. L’ambiance est joyeuse. Plus agitée, aussi, quand il s’agit d’évoquer, à mots voilés, le passé de sa mère et ce grand amour qu’elle aurait connu pendant la Seconde Guerre mondiale.

À travers l’histoire de cette femme devenue collaboratrice sous l’Occupation, Cécile Desprairies jette un regard sans concession sur la France de la collaboration et son empreinte dans la mémoire collective.

Cécile Desprairies figure dans la première sélection du prix Goncourt. .

Mémorial de Caen

Meet Cécile Desprairies, historian and specialist on the Occupation in France, to discuss her autobiographical novel « La propagandiste ». La propagandiste is an autobiographical novel about a collaborationist family, with one woman – the author’s mother – at the center of the story, from her involvement in Nazi propaganda to her dealings with history.

In the Paris of the Trente Glorieuses, Cécile Desprairies, then a child, attends meetings of the women of the family organized at the home of Lucie, her mother. They talk rags and exchange the day?s gossip. The atmosphere is joyful. But there’s a more agitated atmosphere, too, when her mother’s past and the great love she would have known during the Second World War are mentioned in hushed tones.

Through the story of a woman who became a collaborator during the Occupation, Cécile Desprairies takes an uncompromising look at the France of collaboration and its imprint on the collective memory.

Cécile Desprairies was shortlisted for the Prix Goncourt.

Encuentro con Cécile Desprairies, historiadora y especialista de la Ocupación en Francia, para hablar de su novela autobiográfica « La propagandiste ». La propagandiste es una novela autobiográfica sobre una familia colaboracionista, con una mujer -la madre de la autora- en el centro de la historia, desde su implicación en la propaganda nazi hasta sus relaciones con la historia.

En el París de los Treinta Años Gloriosos, Cécile Desprairies, entonces una niña, asiste a las reuniones de las mujeres de la familia organizadas en casa de Lucie, su madre. Hablaban de trapos e intercambiaban los cotilleos del día. El ambiente era alegre. Pero también se vuelve un poco más turbulento cuando se menciona en voz baja el pasado de su madre y el gran amor que, según dicen, conoció durante la Segunda Guerra Mundial.

A través de la historia de una mujer que se convirtió en colaboradora durante la Ocupación, Cécile Desprairies aborda sin concesiones la Francia de la colaboración y su huella en la memoria colectiva.

Cécile Desprairies fue finalista del Premio Goncourt.

Treffen mit Cécile Desprairies, Historikerin und Spezialistin für die Besatzungszeit in Frankreich, zu ihrem autobiografischen Roman « La propagandiste » (Die Propagandistin). Der autobiografische Roman « La propagandiste » stellt eine kollaborierende Familie vor, in deren Mittelpunkt eine Frau – die Mutter der Autorin – steht, von ihrem Engagement in der Nazipropaganda bis hin zu ihren Arrangements mit der Geschichte.

Im Paris der « Trente Glorieuses » nimmt Cécile Desprairies als Kind an den Treffen der Frauen der Familie teil, die im Haus ihrer Mutter Lucie stattfinden. Sie reden über Lumpen und tauschen den Klatsch und Tratsch des Tages aus. Die Stimmung ist fröhlich. Sie ist aber auch unruhiger, wenn es um die Vergangenheit ihrer Mutter und die große Liebe geht, die sie während des Zweiten Weltkriegs erlebt haben soll.

Anhand der Geschichte dieser Frau, die während der Besatzung zur Kollaborateurin wurde, wirft Cécile Desprairies einen kompromisslosen Blick auf das Frankreich der Kollaboration und seine Spuren im kollektiven Gedächtnis.

Cécile Desprairies wurde in die erste Auswahl für den Prix Goncourt aufgenommen.

