Années pop, années choc 1960-1975 Esplanade Général Eisenhower Caen, 22 juin 2023, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-06-22

fin : 2023-12-31

La Fondation Gandur pour l’Art et le Mémorial de Caen présentent, à partir du 22 juin 2023 au Mémorial, « Années pop, années choc, 1960-1975 », leur seconde exposition croisant art et histoire.

L’exposition porte sur les mouvements sociaux, politiques et culturels de contestation en France de 1960 à 1975 et présente les œuvres d’artistes proches de la figuration narrative comme Eduardo Arroyo, Erró, Gérard Fromanger, Eulàlia Grau, Ivan Messac et Bernard Rancillac pour apporter une réflexion critique sur leur temps, de la guerre du Vietnam aux lendemains de Mai 68.

Plus d’informations sur le site du Mémorial de Caen.

Réservations sur la billetterie en ligne du Mémorial de Caen.

Bon plan : bénéficiez d’une réduction (5 euros au lieu de 10) pour l’exposition Années pop, années choc du Mémorial de Caen pour tout achat ou place prise à l’exposition « Robert Doisneau, la traversée d’un siècle » à l’hôtel de ville de Caen ou l’exposition « Sous le regard de Méduse » au musée des Beaux-Arts. .

La Fondation Gandur pour l’Art et le Mémorial de Caen présentent, à partir du 22 juin 2023 au Mémorial, « Années pop, années choc, 1960-1975 », leur seconde exposition croisant art et histoire.

L’exposition porte sur les mouvements sociaux, politiques et culturels de contestation en France de 1960 à 1975 et présente les œuvres d’artistes proches de la figuration narrative comme Eduardo Arroyo, Erró, Gérard Fromanger, Eulàlia Grau, Ivan Messac et Bernard Rancillac pour apporter une réflexion critique sur leur temps, de la guerre du Vietnam aux lendemains de Mai 68.

Plus d’informations sur le site du Mémorial de Caen.

Réservations sur la billetterie en ligne du Mémorial de Caen.

Bon plan : bénéficiez d’une réduction (5 euros au lieu de 10) pour l’exposition Années pop, années choc du Mémorial de Caen pour tout achat ou place prise à l’exposition « Robert Doisneau, la traversée d’un siècle » à l’hôtel de ville de Caen ou l’exposition « Sous le regard de Méduse » au musée des Beaux-Arts.

La Fondation Gandur pour l’Art et le Mémorial de Caen présentent, à partir du 22 juin 2023 au Mémorial, « Années pop, années choc, 1960-1975 », leur seconde exposition croisant art et histoire.

L’exposition porte sur les mouvements sociaux, politiques et culturels de contestation en France de 1960 à 1975 et présente les œuvres d’artistes proches de la figuration narrative comme Eduardo Arroyo, Erró, Gérard Fromanger, Eulàlia Grau, Ivan Messac et Bernard Rancillac pour apporter une réflexion critique sur leur temps, de la guerre du Vietnam aux lendemains de Mai 68.

Plus d’informations sur le site du Mémorial de Caen.

Réservations sur la billetterie en ligne du Mémorial de Caen.

Bon plan : bénéficiez d’une réduction (5 euros au lieu de 10) pour l’exposition Années pop, années choc du Mémorial de Caen pour tout achat ou place prise à l’exposition « Robert Doisneau, la traversée d’un siècle » à l’hôtel de ville de Caen ou l’exposition « Sous le regard de Méduse » au musée des Beaux-Arts.

.

Esplanade Général Eisenhower Mémorial de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer