EXPOSITION PEINTURES ET SCULPTURES DENISE JUAN Esplanade François Mitterrand Saint-Seurin-sur-l’Isle, 22 juillet 2023, Saint-Seurin-sur-l'Isle.

Saint-Seurin-sur-l’Isle,Gironde

Artiste autodidacte, Denise Juan présente une sélection de peintures huile, acrylique, aquarelle et pastel, sculptures sur pierre et grès.

A découvrir du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, dimanche 23 juillet: de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h, dimanche 30 juillet: de 9h à 12h30..

2023-07-22 fin : 2023-07-30 18:00:00. EUR.

Esplanade François Mitterrand GALERIE SAINT SEURIN

Saint-Seurin-sur-l’Isle 33660 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Self-taught artist Denise Juan presents a selection of oil, acrylic, watercolor and pastel paintings, as well as stone and sandstone sculptures.

Open Monday to Saturday, 10am to 12pm and 3pm to 6pm, Sunday July 23: 9am to 12:30pm and 3:30pm to 6pm, Sunday July 30: 9am to 12:30pm.

Artista autodidacta, Denise Juan presenta una selección de óleos, acrílicos, acuarelas y pasteles, así como esculturas en piedra y arenisca.

Abierta de lunes a sábado, de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 horas; domingo 23 de julio: de 9.00 a 12.30 y de 15.30 a 18.00 horas; domingo 30 de julio: de 9.00 a 12.30 horas.

Die autodidaktische Künstlerin Denise Juan präsentiert eine Auswahl an Öl-, Acryl-, Aquarell- und Pastellmalereien sowie Skulpturen aus Stein und Sandstein.

Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, Sonntag, 23. Juli: von 9 bis 12.30 Uhr und von 15.30 bis 18 Uhr, Sonntag, 30. Juli: von 9 bis 12.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-08 par OTI du Libournais