NUIT DE LA LECTURE Esplanade François Mitterrand Mayenne, samedi 20 janvier 2024.

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Troisième édition des Nuits de la lecture. À cette occasion, les médiathèques de Mayenne Communauté proposent des événements à partager en famille

Les médiathèques de Mayenne Communauté vous ont concocté un programme d’animations riches et variées sur le thème du « corps ».

Amateurs de chatouilles, de lecture et d’aventures ? La Médiathèque du Grand Nord à Mayenne ouvre ses portes pour des animations rigolotes et passionnantes sur le thème du corps !

Bibliothèque vivante « De tous corps », pour les ados et adultes → de 14h30 à 17h

Empruntez un livre vivant : une personne qui va vous raconter son histoire. Il s’agit de conversations en tête à tête où vous dialoguez avec lui, et vous avez l’occasion de lui poser toutes les questions que vous souhaitez !

Sur le thème du corps, vous pourrez découvrir des histoires sur des sujets variés, allant du sport à la prématurité, en passant par la sculpture… et bien d’autres encore !

Entrée libre, sans inscription

Braderie → de 10h à 16h

De tout petits prix pour des livres pour adultes et enfants.

Inscription conseillée au 02 43 11 19 71

Lux in Tenebris, pour les ados → toute la journée

Thriller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier.

Entrée libre sans inscription.

Chatouille mi, chatouille moi !, en famille → à 10h30

Histoires, comptines et jeux de doigts pour rire, sourire et rêver en famille

Sur inscription au 02 43 11 19 71

Défi Makers : Fabrication d’un CyberDocteur !, pour les enfants dès 7 ans → à 10h30

Fabrication d’un jeu type « Docteur Maboul » : programmation du code sur Scratch, montage et test du jeu sur l’après-midi

Sur inscription au 02 43 11 19 71

Chaud dedans !, en famille, avec les moins de 6 ans → à 16h30

Spectacle enveloppant tout en voix, en corps, ambiances sonores et manipulation d’objets

Sur inscription au 02 43 11 19 71

Break Dance, à partir de 8 ans → à 18h

2 démonstrations de Breakdance, sport olympique et atelier de 30 minutes par les membres de l’association LEGITEAM OBSTRUXION du Mans .

Entrée libre sans inscription. Renseignements au 02 43 11 19 71

Miam ça réchauffe le corps !, en famille → à 19h

Une bonne soupe réconfortante qui réchauffe !

Entrée libre sans inscription.

Soirée Jeux, pour les ados, dès 15 ans → à 19h30

Jeux d’ambiance, de stratégie, en coopération ou chacun pour soi. C’est vous qui choisissez !

Entrée sans inscription

Lecture Pyjama, en famille →à 20h45 dans l’igloo de la médiathèque de Mayenne

Après la fête, attrapez votre doudou, enfilez votre meilleur pyjama, sortez votre plaid et retrouvez-nous pour des histoires du soir comme si l’on était au coin du feu.

Entrée libre sans inscription.

Lectures, pour les ados et les adultes → à 21h

Entrée libre sans inscription.

Esplanade François Mitterrand Médiathèque Le Grand Nord

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



