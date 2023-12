LES CONTES À MARGOT Esplanade François Mitterrand Mayenne, 20 décembre 2023 16:00, Mayenne.

Des textes de Pierre Guicheney, une exposition illustrée par l’artiste Viviane Michel et un spectacle du comédien Jérôme Rousselet..

Esplanade François Mitterrand Le Grand Nord – Médiathèque

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Texts by Pierre Guicheney, an exhibition illustrated by artist Viviane Michel and a show by actor Jérôme Rousselet.

Textos de Pierre Guicheney, exposición ilustrada por la artista Viviane Michel y actuación del actor Jérôme Rousselet.

Texte von Pierre Guicheney, eine von der Künstlerin Viviane Michel illustrierte Ausstellung und eine Aufführung des Schauspielers Jérôme Rousselet.

