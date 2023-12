LES RÊVES D’ANICIA Esplanade François Mitterrand Mayenne, 9 décembre 2023 10:30, Mayenne.

Mayenne

Contes musicaux proposés par Nitaya, conteuse et Lulu de l’Est, chanteuse/musicienne sur le thème de Noël..

Esplanade François Mitterrand Le Grand Nord – Médiathèque

Mayenne 53100



Christmas-themed musical tales by storyteller Nitaya and singer/musician Lulu de l’Est.

Cuentos musicales de temática navideña a cargo del cuentacuentos Nitaya y la cantante y músico Lulu de l’Est.

Musikalische Märchen, dargeboten von Nitaya, Märchenerzählerin, und Lulu de l’Est, Sängerin/Musikerin, zum Thema Weihnachten.

