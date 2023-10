Journée Nationale de la Citoyenneté et de la Fraternité Esplanade François Mitterrand Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Journée Nationale de la Citoyenneté et de la Fraternité Esplanade François Mitterrand Châtellerault, 14 octobre 2023, Châtellerault. Journée Nationale de la Citoyenneté et de la Fraternité Samedi 14 octobre, 09h00 Esplanade François Mitterrand Entrée libre et gratuite L’édition 2023 de la journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité à Châtellerault est placée sous le thème de « la solidarité et la fraternité intergénérationnelle ».

À cette occasion, plusieurs activités seront proposées tout au long de la journée du 14 octobre devant l’Hôtel de Ville.

Au programme :

– Chantier solidaire

– Repas partagé

– Radio citoyenne

– Exposition

– Porteur de parole

Esplanade François Mitterrand
Boulevard Blossac 86100 Châtellerault

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Esplanade François Mitterrand
Boulevard Blossac 86100 Châtellerault
Châtellerault

